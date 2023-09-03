Андрій Демчук тренується у Львівському центрі спорту людей з інвалідністю «Інваспорт»

Львівський парафехтувальник Андрій Демчук виборов золоту медаль на етапі Кубка світу. Про це у неділю, 3 вересня, на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У фехтуванні на кріслах колісних Андрій Демчук став найкращим у чоловічій шаблі у категорії «А».

«Андрій вже досвідчений спортсмен. Він чемпіон літніх Паралімпійських ігор, заслужений майстер спорту України, багаторазовий призер міжнародних змагань», – написав Максим Козицький.

Зазначимо, змагання тривають у Південній Кореї. За нагороди там борються спортсмени з 34 країн.

Додамо, Андрій Демчук тренується у Львівському центрі спорту людей з інвалідністю «Інваспорт».