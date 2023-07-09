Юрій Винничук пояснив, що в московській бібліотеці замовив скан-копії журналів, де друкувалися українські автори

У неділю, 9 липня, відомий український письменник Юрій Винничук потрапив у скандал через допис на своїй сторінці у Facebook, у якому він попросив поради в читачів, як здійснити платіж на рахунок московської бібліотеки. 71-річний письменник пояснив, що йому потрібно оплатити за скан-копії, але всі його спроби перерахувати гроші в Росію були заблоковані. Згодом Юрій Винничук свій допис видалив.

«Може хтось знає. Отже, замовив я скани з московської бібліотеки. Вони вислали суму оплати 645 руб. Я пробував оплатити гривневою карткою, валютною, але не вийшло. Пишуть "Ваш платеж отклонен в соответствии с настройками безопасности интернет-магазина". Яким чином можна оплатити замовлення?», – написав Юрій Винничук, cпитавши поради у своїх друзів та підписників.

У коментарях читачі обурилися тим, що Юрій Винничук під час війни збирається пересилати гроші російській бібліотеці. Згодом через негативні коментарі письменник свій допис видалив, однак у мережі зебереглися його скріни.

Скріншот допису Юрія Винничука у Facebook, який він вже видалив

Письменник підтвердив ZAXID.NET, що справді опублікував такий допис на своїй сторінці, але згодом видалив його. На питання про те, що стало причиною видалення допису, Винничук відповів: «Бо поналазила купа дураків». «Хтось написав, що я таким чином фінансую Росію», – не приховує свого подиву Юрій Винничук. За його словами, усі бібліотеки беруть гроші за відскановані сторінки, українські теж, а гроші, які він планував перерахувати – це близько 300 грн в гривневому еквіваленті.

«Там є дуже багато важливого, купа журналів, яких у нас нема, де друкувалися українці. Переважно XIX сторіччя», – запевнив письменник. Цей матеріал, з його слів, йому необхідний для написання антологій української прози. Він розповів, що вже купував скан-копії в російських бібліотеках до війни, а під час війни це була його перша спроба.

Також Юрій Винничук зазначив, що шукатиме інші шляхи, як отримати необхідний йому матеріал з Росії.

Відомий 71-річний український письменник, журналіст, перекладач і редактор Юрій Винничук є автором романів «Діви ночі», «Танґо смерті», «Аптекар», «Цензор снів», «Лютеція», «Нічний репортер». Також він написав низку творів для дітей і краєзнавчих видань «Легенди Львова», «Кнайпи Львова», «Таємниці львівської кави», «Таємниці львівської горілки», є упорядником збірок та антологій української літератури.