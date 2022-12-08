Актор та режисер театру імені Марії Заньковецької Назар Павлик отримав державну премію імені Богдана Хмельницького

Актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, який зараз є військовослужбовцем 103 окремої бригади Сил територіальної оборони Назар Павлик отримав державну премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва. Премію присуджено за виставу «Життя PS».

Як повідомили у 103 бригаді ТрО, 6 грудня у Києві відбулось нагородження лауреатів премії імені Богдана Хмельницького. Серед інших номінацій, вистава «Життя PS» колективу Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької (режисер Назар Павлик, актори Мар’яна Кучма та Олесь Федорченко) посіла першу сходинку серед творів театрального мистецтва.

Вистава «Життя PS» стала деб’ютною для 32-річного Назара Павлика як режисера театру. В основу вистави поклали історію зі щоденника жінки-військової, гранатометниці Валерії Бурлакової, яка закохалася у бійця з позивним «Морячок», життя якого забрала російсько-українська війна. Премію лауреатам вручав міністр оборони України Олексія Резніков.

Премія імені Богдана Хмельницького за найкраще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва присуджується щороку до Дня Збройних Сил України (6 грудня) за твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, спрямовані на підняття престижу ЗСУ.