Львівський режисер оприлюднив свій фільм «Ніч з Наталею» у вільному доступі

КультураК. С., сьогодні, 17:524160

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Львівський режисер оприлюднив свій фільм «Ніч з Наталею» у вільному доступі
Роман Ясіновський у фільмі «Ніч з Наталею»

Львівський сценарист та режисера Андрій Бондаренко виклав свій дебютний короткометражний фільм «Ніч з Наталею» у вільний доступ.

Фільм «Ніч з Наталею» було знято за підтримки Львівської кінокомісії. Прем'єра стрічки відбулася у жовтні 2017 року у рамках спеціальної програми Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art. Також фільм брав участь у національному конкурсі 47-го міжнародного кінофестивалю «Молодість».

«В основі сценарію фільму дивна, але справжня історія, яка відбулася з моїм другом у Львові на вулиці Городоцькій. Власне, це і є моїм завданням – показати глядачам нашу повсякденну реальність, повернути відчуття кіно, яке показує нас самих, а не якийсь абстрактний заокеанський світ жанрових стереотипів», - вважає Андрій Бондаренко.

У фільмі знімались актриса львівського театру ім. Лесі Українки Зоряна Дибовська та київський актор Роман Ясіновський, відомий глядачам за роллю Гіда у фільмі Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги».

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