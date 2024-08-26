Новий національний рекорд з лог-ліфту встановив львівський стронгмен Олег Пилипяк

На стадіоні «Сокіл» у селі Сокільники, що на околиці Львова, відбулися всеукраїнські адаптивні змагання серед ветеранів війни Bestrong Games. Подію приурочили до 33-річчя Незалежності України. Понад 100 ветеранів війни Росії проти України змагалися у 17 спортивних дисциплінах. Також під час богатирського шоу був встановлений новий рекорд України у вправі лог-ліфт (підйом колоди).

Новий національний рекорд з лог-ліфту встановив львівський стронгмен Олег Пилипяк. Він осилив колоду вагою 205 кг. Попередній рекорд України належав силачу Василю Вірастюку, який підняв 200-кілограму колоду.

На всеукраїнські адаптивні змагання серед ветеранів війни Bestrong Games з’їхалися ветерани війни з усієї України: з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Донецька, Ковеля. Пріоритет організатори надавали тим учасникам, які зазнали травм внаслідок бойових дій.

115 ветеранів змагалися у 17 видах спортивних вправ: адаптивний бокс, пауерліфтинг, жим штанги лежачи, жим двох гирь сидячи, ривок гирі однією рукою (24 кг), стрільба з лука, настільний теніс, веслування на тренажері, підйом штанги на біцепс двома та однією рукою, армреслінг (стоячи та сидячи), армліфтинг та ін. Найкращі атлети у кожній вправі отримали цінні подарунки, а також можливість інтегруватися в паралімпійський спорт.

«Кожен, хто взяв участь у наших змаганнях, є переможцем і був гідно нагороджений. Ветерани, окрім загальних нагород, отримали додаткові відзнаки за призові місця, де враховувалися як спортивні результати, так і складність отриманих травм. Мета Bestrong Games – показати можливості у потенційній інтеграції ветерана у професійний спорт», – розповів організатор Bestrong Games, засновник ГО Be strong, тренер з адаптивної фізичної підготовки ветеранів війни Євген Лукащук.

Також того дня на стадіоні «Сокіл» відбулися всеукраїнські богатирські змагання для дітей військовослужбовців «Котигорошко», у яких взяли участь 40 юних атлетів. А після завершення спортивної частини розпочався благодійний концерт до Дня Незалежності, під час якого збирали кошти для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів війни.