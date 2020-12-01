Львівський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позов скандального місцевого активіста Івана Спринського про скасування постанови міської ТВК про визнання Андрія Садового переможцем другого туру виборів мера Львова. Розгляд справи по суті ЛОАС почне 2 грудня о 10:00.

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Колишній член Партії регіонів (до 2014 року) 34-річний Іван Спринський відомий організацією численних акцій протесту з дуже різних причин. Під час останньої виборчої кампанії саме він запустив вулицями міста кілька мікроавтобусів з опудалом мера і написом «Садовий вМер».

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