Контрафактні сигарети виготовляли на Чернігівщині, а збували у Львові

Залізничний районний суд Львова наприкінці вересня виніс вирок чотирьом учасникам групи за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Чоловіки організували нелегальне виробництво сигарет марки «Прима Класична». Слідство задокументувало виробництво понад 80 тис. пачок сигарет. Кожного з учасників угруповання покарали штрафом у розмірі понад 100 тис. грн.

За матеріалами справи, у вересні 2020 року четверо чоловіків (уродженці Сумщини, Винників, Червонограда та Тернопільщини) організували підпільний цех з виробництва сигарет на Чернігівщині. За допомогою спеціального обладнання виготовляли нелегальні сигарети без фільтру під виглядом ТМ «Прима Класична» ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Загалом з вересня до грудня 2020 року виготовили майже 82 тис. пачок таких сигарет, частину з яких реалізували у Львові. Зокрема, близько 4,5 тис. пачок сигарет без акцизних марок були вилучені під час обшуку на території гаражного кооперативу у Львові.

У судовому засіданні Юрій Дідковський, Ігор Хомик, Артем Лулак та Степан Цимбрак свою вину визнали та розкаялися.

Суддя Наталія Палюх визнала учасників угруповання винними у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Відповідно до вироку суду, організатора підпільного виробництва покарали штрафом 119 тис. грн, а кожного з трьох його співучасників штрафом у розмірі 102 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Також кожен з них має заплатити по 33 тис. грн за проведення експертиз.

Вилучені під час обшуку на Чернігівщині та у Львові близько 60 тис. пачок сигарет без акцизних марок суд доручив знищити.