Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зобов’язавши відрахованого курсанти відшкодувати витрати на утримання під час навчання. Йдеться про 581 тис. грн. Курсант після відрахування добровільно не виконав умов контракту та не виплатив гроші.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, Максим Б. у серпні 2023 року був зарахований на навчання у Національну академію сухопутних військ, що у Львові. Хлопець навчався у військові академії до кінця травня 2025 року. Він сам подав рапорт про своє відрахування з навчального закладу.

Під час навчання курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, а у випадку дострокового розірвання контракту мають відшкодувати академії витрати на своє утримання. У випадку Максима Б. йдеться про 581 тис. грн, з яких левова частка – це грошове забезпечення (468 тис. грн). Однак, відрахований курсант добровільно не виконав умов контракту та не виплатив вказану суму, тому представник академії сухопутних військ був змушений звернутись до суду.

Цю справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Максим Б. подав до суду заяву про визнання позову. Суддя задовольнила позов військової академії та зобов’язала відрахованого курсанта виплатити 581 тис. грн за утримання під час навчання. Рішення ще можна оскаржити.