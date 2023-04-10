Учасники проекту займаються з акторами театру та здобувають необхідні навичк

Львівський театр «Воскресіння» релізує проект «Веснянки перемоги», який передбачає проведення акторських тренінгів та майстер-класів для дітей ВПО віком від 9 до 15 років. Підсумком проекту стане вистава «Веснянки перемоги», яку покажуть наприкінці травня.

Протягом двох місяців учасники проекту займаються з професійними акторами театру «Воскресіння» та здобувають навички акторської майстерності, елементів циркового мистецтва, вокалу. Вони також візьмуть участь у виставі разом з акторами театру.

В основі вистави – обрядові пісні-веснянки. У виставі поєднаються співи, театр, пластика, що дасть дітям можливість розкрити себе в різних театральних жанрах.

«Веснянки – це пісні, які були символом початку нового періоду. Для українців веснянки стали закликом до відновлення та переродження. Переважна більшість веснянок – це драматизована гра з окремими ролями, які покликані були розбудити позитивну енергію, підняти настрій і святкувати перемогу добра над злом. Веснянки є унікальним скарбом, який акумулював величезний фольклорний пласт знань наших пращурів. Тому, ми вважаємо, що робота над такою темою є надзвичайно актуальною в наш час», – вважають у театрі.

У театрі також наголошують, що у процесі підготовки вистави діти не тільки здобудуть акторські навички, а й навчаться керувати своїми емоціями, поважати себе та партнера по сцені. Проект відбувається за фінансової підтримки Європейського Союзу.