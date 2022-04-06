Львівський університет увійшов до Альянсу європейських вишів
Львівський національний університет ім. Івана Франка став повноцінним асоційованим партнером Альянсу європейських університетів. Церемонія підписання Меморандуму про співпрацю Львівського національного університету ім. Івана Франка з Альянсом університетів Португалії (м. Коїмбра), Іспанії (м. Саламанка), Фінляндії (м. Турку), ФРН (м. Єна), Франції (м. Пуатьє), Румунії (м. Ясси) та Італії (м. Павія) відбулася у середу, 6 квітня.
На сторінці ЛНУ ім. Івана Франка зазначено, що участь у церемонії взяли ректор ЛНУ ім. Івана Франка Володимир Мельник, проректори, голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
«Маємо гарну новину для студентства і усієї освітянської спільноти Львівщини! Львівський національний університет імені Івана Франка став повноцінним асоційованим партнером Альянсу європейських університетів. Альянс складається з 7 університетів та об’єднує 160 тисяч студентів. Сьогодні ректори цих вищих навчальних закладів Європи підписали Хартію, яка визначає ЛНУ ім. Івана Франка партнером Альянсу», – написав у своєму Telegram-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Фото Максима Козицького
Також він зазначив, що партнерство з Альянсом європейських університетів допоможе покращити якість освітнього процесу, інтегрувати світові стандарти в українську освітню систему, сприятиме науковим дослідженням та інноваціям.
Зазначимо, що індивідуальними членами EUA є 25 українських університетів, ще 4 – індивідуальними асоціативними членами. Першим українським ВНЗ, який отримав індивідуальне членство, був Національний університет «Києво-Могилянська академія». В EUA є чотири типи членства: індивідуальне, індивідуальне асоціативне, колективне, колективне асоціативне та пошукачі. Категорія визначає розмір щорічного внеску та право голосу.
За інформацією у Вікіпедії, Асоціація університетів Європи або Асоціація європейських університетів (European University Association, EUA) — організація, що об'єднує понад 850 навчальних закладів із 47 країн. EUA виникла в результаті злиття Асоціації європейських університетів (Association of European Universities, CRE) та Конфедерації ректорських конференцій Євроcоюзу (Confederation of European Union Rectors' Conferences), яке відбулося в 31 березня 2001 року.
Основна місія АУЄ – сприяти розвитку гармонійної системи європейської вищої освіти та науково-дослідної роботи, надаючи активну підтримку своїм членам як автономним інституціям у розвитку якості навчання, викладання і дослідницької роботи.
Відео ЛНУ ім. Івана Франка