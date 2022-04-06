Львівський національний університет ім. Івана Франка став повноцінним асоційованим партнером Альянсу європейських університетів. Церемонія підписання Меморандуму про співпрацю Львівського національного університету ім. Івана Франка з Альянсом університетів Португалії (м. Коїмбра), Іспанії (м. Саламанка), Фінляндії (м. Турку), ФРН (м. Єна), Франції (м. Пуатьє), Румунії (м. Ясси) та Італії (м. Павія) відбулася у середу, 6 квітня.

На сторінці ЛНУ ім. Івана Франка зазначено, що участь у церемонії взяли ректор ЛНУ ім. Івана Франка Володимир Мельник, проректори, голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Маємо гарну новину для студентства і усієї освітянської спільноти Львівщини! Львівський національний університет імені Івана Франка став повноцінним асоційованим партнером Альянсу європейських університетів. Альянс складається з 7 університетів та об’єднує 160 тисяч студентів. Сьогодні ректори цих вищих навчальних закладів Європи підписали Хартію, яка визначає ЛНУ ім. Івана Франка партнером Альянсу», – написав у своєму Telegram-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Фото Максима Козицького

Також він зазначив, що партнерство з Альянсом європейських університетів допоможе покращити якість освітнього процесу, інтегрувати світові стандарти в українську освітню систему, сприятиме науковим дослідженням та інноваціям.

Зазначимо, що індивідуальними членами EUA є 25 українських університетів, ще 4 – індивідуальними асоціативними членами. Першим українським ВНЗ, який отримав індивідуальне членство, був Національний університет «Києво-Могилянська академія». В EUA є чотири типи членства: індивідуальне, індивідуальне асоціативне, колективне, колективне асоціативне та пошукачі. Категорія визначає розмір щорічного внеску та право голосу.

За інформацією у Вікіпедії, Асоціація університетів Європи або Асоціація європейських університетів (European University Association, EUA) — організація, що об'єднує понад 850 навчальних закладів із 47 країн. EUA виникла в результаті злиття Асоціації європейських університетів (Association of European Universities, CRE) та Конфедерації ректорських конференцій Євроcоюзу (Confederation of European Union Rectors' Conferences), яке відбулося в 31 березня 2001 року.

Основна місія АУЄ – сприяти розвитку гармонійної системи європейської вищої освіти та науково-дослідної роботи, надаючи активну підтримку своїм членам як автономним інституціям у розвитку якості навчання, викладання і дослідницької роботи.

Відео ЛНУ ім. Івана Франка