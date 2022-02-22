У Львівському університеті облаштують сучасну IT-лабораторію для студентів

У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкриють сучасну лабораторію Internet of Things (інтернет речей) для навчання студентів. Інвесторами проекту стануть дві львівські ІТ-компанії Vakoms та Indeema Software, обсяг інвестицій складе 1,2 млн грн.

Як повідомили ZAXID.NET у компанії Vakoms, лабораторію Internet of Things (інтернет речей) створять для потреб студентів факультету радіофізики і комп'ютерних технологій. Саме на цьому факультеті навчалися засновники згаданих IT-компаній.

У новій лабораторії студенти зможуть на практиці застосовувати знання про Internet of Things – програмувати «розумні» пристрої, створювати мобільні застосунки, розібратись у тонкощах публікації в Apple Store та Play Market. Лабораторію обладнають новими комп’ютерами Mac та платами розробки для проектування ІоТ рішень. Студентів забезпечать інженерними робочими місцями і 3D-принтером для створення дизайну корпусів пристроїв.

Обсяг інвестиції від ІТ-компаній складе 1,2 млн грн. Компанії вже підписали договір про співпрацю з університетом, погодили приміщення і його дизайн. Відкриття лабораторії заплановано на вересень 2022 року. У подальшому ІТ-компанії готові брати випускників на роботу.

«Це буде не просто лабораторія. Це буде певна екосистема, спільнота молодих перспективних студентів-ентузіастів, які готові дізнаватися і вчитися новому. Ми залучатимемо наших досвідчених працівників, аби вони ділилися досвідом. Будемо працювати над цікавими, сучасними проектами», – розповів співзасновник Vakoms Андрій Шевчик.

Vakoms – ІТ-компанія з офісами у Львові та Івано-Франківську. Заснована у 2010 році Андрієм Шевчиком та Павлом Пелехом. Серед ключових напрямків роботи – розробка Internet of Things систем та рішень для галузі охорони здоров’я. Зараз компанія нараховує близько 150 спеціалістів і активно наймає молодих спеціалістів.

Indeema Software – це інноваційна компанія, яка вже протягом восьми років створює цифрові продукти Інтернету речей для світових лідерів у різних галузях. Компанія заснована Володимиром Шевчиком і Ярославом Рибієм.