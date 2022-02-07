Держава планує стимулювати українців здобувати освіту в IT-галузі. Зокрема, людям, які бажають отримати IT-професію та працювати на ринку високих технологій, компенсовуватимуть 50% від вартості навчання, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«IT-освіта є “вузьким” місцем. Це те, на чому потрібно сфокусуватися. У нас є чітке бачення, як змінити напрямок IT--освіти – 15 конкретних кроків, які ми зробимо у цьому році. Наприклад, ми сплатимо 50% вартості навчання для людей, які хочуть змінити професію на IT-спеціальність», – сказав Федоров в інтерв’ю ТСН і додав, що йдеться, зокрема, про Так званих світчерів – людей, які ніколи не мали IT-освіти, проте хочуть працювати у галузі і заробляти гроші.

За його словами, в Україні в ІТ-галузі залучено понад 250 тис. людей, але відчувається брак фахівців. За прогнозами міністра, до 2025 року кількість робочих місць у сфері IT збільшиться на 150-200 тис.

Раніше ZAXID.NET писав про те, скільки заробляють IT-спеціалісти у Львові.