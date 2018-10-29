Львівський журналіст поїде в Антарктиду писати книгу про полярників

«Не той полярник, що не боїться холоду, а той, що тепло вдягається».

Маркіян Прохасько, що напише книгу про Антарктиду

Львівський журналіст та письменник Маркіян Прохасько проведе два місяці у Антарктиді, щоб написати книгу про життя українських полярників, що працюють на станції «Академік Вернадський». «Видавництво Старого Лева» уже погодилось видати книгу Маркіяна Прохаська.

Як розповів порталу MediaLab 27-річний Маркіян Прохасько (син письменника Тараса Прохаська), поїхати у Антарктиду він мріяв впродовж кількох років.

«Дивився фільми, читав матеріали про життя полярників і вирішив поїхати. Єдине, що мене зупиняло – негнучкість системи та бар’єри, які можуть виникнути під час організації поїздки. Я навіть думав, що легше буде напроситись на станцію якоїсь іншої країни, а не українську. Тримав у голові цю ідею, але не поспішав її втілювати: життя довге попереду, ще буде нагода», – розповів Маркіян Прохасько.

Він сконтактувався з керівником Національного антарктичного наукового центру Євгеном Диким, розповів йому про свою ідею, після чого львів’янина погодились взяти у Антарктиду на два місяці (січень-березень). Маркіян Прохасько має сам оплатити витрати на переліт та витрати під час пересадок. За підрахунками Маркіяна Прохаська, це від 2,5 тис. доларів до 5 тис. доларів.

«Тоді я звернувся до «Видавництва Старого Лева», з яким уже співпрацював. Вони відповіли, що хочуть надрукувати книжку й компенсують частину витрат. Директор видавництва Микола Шейко сказав, що, напевно, комерційно вигідніше було б перекласти книжку зарубіжного автора про Антарктиду. Але треба писати свої», – сказав Маркіян Прохасько MediaLab.

У своїй книзі журналіст опише життя на станції «Академік Вернадський», розповість про Антарктиду та зміни клімату, що впливають на континент. Маркіян Прохасько планує видати книгу до січня 2020 року.