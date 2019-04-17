Львівського активіста «Українського вибору» оштрафували на 3,4 тис. грн за антиукраїнські статті

Правоохоронці довели причетність Ростовцева до публікації п'яти антиукраїнських статей, але у підсумку йому призначили мінімальне покарання

Сихівський райсуд Львова оштрафував керівника львівського осередку проросійської організації «Український вибір» Олега Ростовцева за написання кількох антиукраїнських статей. Про штраф у 3,4 тис. грн у вівторок, 16 квітня, повідомила прес-служба Сихівського райсуду, уточнивши, що таке покарання було передбачене угодою про визнання вини, укладеною між Ростовцевим та прокуратурою.

У повідомленні суду вказано, що угоду про визнання вини Ростовцев та львівська прокуратура уклали ще наприкінці січня 2019 року. Активісту «Українського вибору» інкримінували порушення ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Санкція цієї статті передбачає штраф від 4,3 до 8,5 тис. грн або ж обмеження волі до п'яти років. Тобто виходить, що Ростовцеву призначили мінімальне покарання.

«Обвинувачений, виконуючи замовлення іноземних інформагенцій, що діють на території РФ, впродовж 2014-2016 років у Львові, позиціонуючи себе українським журналістом, готував тенденційні статті антиукраїнського характеру, які принижують національні почуття українців, заперечують право українців на власну державність і самостійність у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питань», – вказано у інформації суду.

Повне рішення, прийняте суддею Сихівського райсуду Ольгою Бойко, наразі недоступне у держреєстрі судових рішень (як правило, судові матеріали публікуються із затримкою у кілька днів). Однак із матеріалів розслідування випливає, що Ростовцева звинуватили у публікації п'яти антиукраїнських статей – «Гнилые корни русофобии на Украине», «За убийством Шеремета видны ушы бандеровских «ослов», «Победа Трампа – шок для украинских властей», «Стук украинских лбов в запретные двери Евросоюза» та «Галицкая резня – предтеча Волынской резни».

Про відкрите кримінальне провадження на Ростовцева стало відомо ще в листопаді 2018 року, коли СБУ провела обшуки у його помешканні, однак довгий час про розвиток цієї справи нічого не було відомо.

Додамо, що лідером руху «Український вибір» є кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук.