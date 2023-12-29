Водій автобуса 47А відмовився допомогти людині з інвалідністю

Водієві автобуса №47А, який під час зупинки не відкрив пандус для пасажира на колісному кріслі, оголосили догану та зменшили премію на 13 тис. грн. Про інцидент з пасажиром повідомили львів'яни на «Гарячу лінію міста». У прес-службі Львівської міської ради у п’ятницю, 29 грудня, розповіли, що водій порушив трудову дисципліну та посадову інструкцію.

«Після впровадження безготівкової оплати проїзду, водії міського громадського транспорту отримують офіційну прозору заробітну плату. Тому фінансове покарання тепер буде відчутне для водія. Адже компенсувати недоотримані кошти, поклавши собі в кишеню готівку з виторгу, вони більше не можуть. У подібних випадках каратимемо водіїв гривнею до тих пір, поки кожен з них не усвідомить, що їхній прямий обов'язок – допомогти пасажиру на колісному кріслі потрапити в салон та виїхати з нього», – сказав керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Він додав, що частина львівських водіїв у жовтні пройшла навчання правильної комунікації та взаємодії з маломобільними людьми. Такі курси продовжать наступного року.

Зазначимо, що цьогоріч у Львові покарали водія автобуса №29, який зачинив двері перед військовим з ампутованою ногою. Чоловікові оголосили догану та позбавили премії.