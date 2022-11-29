Донором крові можуть стати здорові люди, віком від 18 до 60 років

Львівському центру служби крові терміново потрібно поповнити запаси донорської крові усіх груп, яка конче потрібна для порятунку поранених у важкохворих. Тому просять львів’ян і мешканців області стати донорами крові.

«Сподіваємося на активність донорів усіх груп крові. Для тих, хто здаватиме кров вперше нагадуємо, що на процедуру слід приходити здоровим. Важливий критерій – відсутність хронічних захворювань. Рекомендована вага людини, яка може поділитися власною кров’ю, має бути не менше ніж 60 кг, вік донорів – від 18 до 60 років», – повідомили в Львівському обласному Центрі служби крові.

Кров можна здати у робочі дні з 8:30 до 13:00 год за адресою: Львів, вул. Пекарська, 65.

Донорам слід мати з собою паспорт.

Лікарі рекомендують вранці перед процедурою донації легкий сніданок – випити солодкий теплий чай з печивом. Та нагадують, що повторно здати кров особа може не раніше, аніж через 60 днів після попередньої донації.

Львівський обласний центр служби крові за добу може прийняти кров у 60-70 донорів.

Якщо у бажаючих стати донором крові виникають запитання, вони можуть зателефонувати за тел.: 032 276 9768.