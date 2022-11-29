До складу операційної команди, що рятувала дитину, увійшло понад 10 провідних спеціалістів

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги трьох лікарень Львова і Івано-Франківська видалили 5-річній дитині гігантську пухлину, що стискала серце та заважала дихати. Утвір був розміром 15х18 см.

Мама Вероніки розповіла лікарям, що півроку тому помітила в доньки в ділянці пахв невелику пухлину. Лікарі в Івано-Франківську, де мешкає родина, шокували діагнозом –це рак, нейробластома заднього середостіння з проникненням у прилеглі внутрішні органи. Відтоді почалася боротьба маленької дівчинки за життя.

Дівчинка й мама вірять, що з цієї боротьби вийдуть переможцями

«Пухлина була гігантською – 15 х 18 см – і вона встигла розповсюдитись до серця, стравоходу, коренів легень, а ще - стискала ребра та заважала дихати. Утворення проникло й у спинний мозок. Під загрозою було функціонування внутрішніх органів, кінцівок і загалом життя», – повідомили у лікарні.

Рак швидкими темпами забирав останні сили дитини, вона страждала від сильного болю. Маленькій призначили хіміотерапію, але цього було недостатньо. Пухлину слід було видалити. І батьки звернулися по допомогу до львівських лікарів.

Після консультацій було прийнято рішення: негайно оперувати. До мультидисциплінарної команди увійшли торакальні хірурги, онкологи, дитячі хірурги. Загалом понад десять провідних спеціалістів лікарень св. Миколая, св. Пантелеймона, а також лікарі з Івано-Франківська.

Пацієнтці виконали поперечну торакотомію з доступом за методом clamshell. Простіше кажучи, хірурги зробили поперечний розріз в ділянці грудної клітки таким чином, аби відкрити праву та ліву частини клітки одночасно. Після цього медики отримали доступ до серця та всіх великих судин.

«Дівчинці видалили пухлину та всі метастатичні вогнища, а також частину уражених ребер. Утворення було наближене до серця та стискало його. Операція минула успішно й без ускладнень», – сказано у повідомленні.

Через місяць після операції Вероніка приїхала на контрольний огляд. Дівчинка стала активнішою, набрала кілька кілограмів та нарешті почала усміхатися. Далі на Вероніку чекають чергові курси хіміотерапії та променева терапія.

Дівчинка й мама налаштовані рішуче. Вони вірять: вийдуть з цієї боротьби переможцями.