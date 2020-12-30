«Відвідай» працює на туристичному ринку з 2008 року, має багато авторських екскурсій

Львівський туристичний оператор «Відвідай» виграв Ukraine Tourism Awards 2020 у номінації «Найкращий туроператор України». Його обрали з дев’яти претендентів зі всієї України. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму.

У цій категорії річних нагород в сфері туризму журі вибирало між 9 туроператорами України: Satguru travel & tours service, Pan Ukraine, BTL group of companies, туроператор «Апельсин», Chernobyl exclusive tours, турклуб «Бідняжка», Перший пілот, Chornobyl-tour.ua та львівський туроператор «Відвідай». Перевагу надали львівській фірмі.

«Відвідай» працює на туристичному ринку з 2008 року. Команда популяризує внутрішній туризм, створює власні маршрути маловідомими історичними місцями України.

«Це приємне досягнення, визнання якоюсь мірою. А ще нам це важливо, бо ми плануємо активніше працювати з іноземними туристичними фірмами, залучати їх в Україну. Статус «найкращого туроператора» має сприяти цій співпраці», — розповів ZAXID.NET директор туроператора «Відвідай» Ігор Губіліт.

За його словами, цього року через карантин обсяг роботи у порівнянні з минулим роком впав на половину, але фірма втрималась, зберегла весь колектив, має нові напрацювання і сподівається за рік-два догнати ті плани, що не реалізувала цьогоріч.

Також на Ukraine Tourism Awards 2020 найкращою світлиною #МандруйУкраїною обрали фотографію фортеці Тустань львів’янки Юлії Кисіль.

Світлина львів'янки перемогла в одній із номінацій Ukraine Tourism Awards 2020