Найбільше доходів від туристичного збору надходила під час різдвяних і великодніх свят

Бюджет Львова у 2020 році на туристичному зборі заробив майже 5 млн грн, що вдвічі менше ніж торік. Цей збір сплачують клієнти львівських готелів, утім через карантинні обмеження Львівська міськрада звільнила готелі від сплати збору, хоча деякі підприємці продовжували його сплачувати.

Туристичний збір сплачують клієнти готелів, мотелів, хостелів, санаторіїв і курортів. Через карантинні обмеження, влітку Львівська міськрада звільнила міські готелі від сплати туристичного збору, тому, порівняно з минулим роком, доходи від цього виду зборів зменшились удвічі.

Як розповів ZAXID.NET заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, наразі від туристичного збору бюджет Львова отримав 4,977 млн грн. У цю суму входить сплата за грудень минулого року, докарнатинні та карантинні збори за січень – жовтень 2020 року. Торік же Львів на туристичному зборі заробив 10,250 млн грн.

Зокрема у період різдвяних свят у січні бюджет Львова заробив 2,1 млн грн від туристичного збору. Ще майже 1,4 млн грн клієнти готелів сплатили під час великодніх свят у квітні. У решту місяців ця сума коливалася від 39 тис. грн до 195 тис. грн.

Туритичний збір за грудень 2019 року та січень - жовтень 2020 року

«Хоч міська рада й звільнила готелі від сплати туристичного збору, деякі готелі продовжували його сплачувати. Формально туристичний збір – найменший показник, за яким рахують доходи міста від туризму. Найбільший заробіток є від ПДФО, від Єдиного податку, який сплачує малий та середній бізнес», – пояснив Андрій Москаленко.

За його словами, місто планує також звільнити готелі Львова від сплати туристичного збору. Водночас Львівська ОДА оприлюднила рейтинг громад, котрі у 2020 році найбільше заробили на туристичному зборі. Зокрема, надходження до бюджету громад Львівщини розподілились таким чином:

Львів – 5 млн 105 тис. грн (січень – листопад включно 2020 року);

Трускавець – 2 млн 814 тис грн;

Борислав – 886 тис. 148 грн;

Славське – 381 тис. 576 грн;

Пустомитівський район – 328 тис. 999 грн;

Дрогобицький район – 301 тис. 543 грн;

Сколівський район – 251 тис. 094 грн.

Загалом же, як повідомили у прес-службі ЛОДА, за 11 місяців 2020 року від туристичного збору до громад Львівщини надійшло 11 млн 608 тис. грн, що також майже на половину менше, ніж торік.