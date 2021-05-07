Львівську виправну колонію №48 виставили на аукціон

У Львові виставили на аукціон виправну колонію №48, що за адресою вул. Хуторівка 2, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

«Велика приватизація в’язниць продовжується. Ще один недіючий об'єкт пенітенціарної системи виставлено на аукціон – Львівська виправна колонія №48», — зауважив очільник відомства Денис Малюська.

Загалом на продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га. Стартова ціна лоту – понад 132,5 млн грн.

Аукціон відбудеться 3 червня. Деталі можна дізнатись за посиланням.