Львівську виправну колонію №48 виставили на аукціон
На продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га.
Львівську виправну колонію №48 виставили на аукціон
У Львові виставили на аукціон виправну колонію №48, що за адресою вул. Хуторівка 2, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
«Велика приватизація в’язниць продовжується. Ще один недіючий об'єкт пенітенціарної системи виставлено на аукціон – Львівська виправна колонія №48», — зауважив очільник відомства Денис Малюська.
Загалом на продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га. Стартова ціна лоту – понад 132,5 млн грн.
Аукціон відбудеться 3 червня. Деталі можна дізнатись за посиланням.
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