LvivTech.City став переможцем European Property Awards 2020 – 2021

Інноваційний парк LvivTech.City девелопера UDP став найкращим багатофункціональним девелоперським проєктом в Україні за версією міжнародної премії European Property Awards 2020-2021. Церемонія нагородження переможців цього року відбулась онлайн 11 грудня в Лондоні.

European Property Awards – найавторитетніша премія, експерти якої вже 25 років відзначають найкращі проєкти в області житлової та комерційної нерухомості в Європі.

«Перемога проєкту LvivTech.City в European Property Awards – чергове досягнення команди UDP. До створення та розвитку всіх наших проєктів ми підходимо на найвищому професійному рівні, і висока оцінка міжнародної девелоперської та архітектурної спільноти – тому підтвердження. Впевнений, інноваційний парк LvivTech.City стане новою пам'яткою сучасного Львова», – коментує Віталій Мельник, віцепрезидент UDP.

«Оскар» на ринку нерухомості переможцям присуджують 80 незалежних професійних експертів з усього світу, які оцінюють проєкти за багатьма критеріями, серед яких дизайн проєкту, його якість, інноваційність, оригінальність та відповідність принципам сталого розвитку. У журі головують представники Палати Лордів, верхньої палати парламенту Великобританії.

LvivTech.City — перший інноваційний парк у Львові, який реалізує девелоперська компанія UDP. На території колишньої промзони буде створено екосистему за принципом «Живи – Працюй – Навчайся – Відпочивай». Мальовнича зелена зона, що розташована навпроти Стрийського парка, міститиме житлову та офісну частину класу А, та усю необхідну для життя інфраструктуру – тренажерні зали, кімнати відпочинку, велосипедні доріжки, кафе та торгову галерею.

Всі об'єкти інноваційного парку будуються за стандартами «зеленого» будівництва LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – ефективно використовуються природні ресурси, надається пріоритет екологічним матеріалам та зменшують вплив на довкілля.

Перший бізнес-кампус буде введено в експлуатацію вже у другому кварталі 2021 року. У цей же період розпочнеться продаж перших квартир у LvivTech.City.