«Львівводоканал» вимкнув воду на 17 вулицях у центрі Львова

Частина вулиць у центрі Львова до 16:00 буде без водопостачання через ремонтні роботи, які МЛКП «Львівводоканал» проводить на вул. Коперника. Про це повідомила «Гаряча лінія міста».

Зокрема, без води до 16:00 залишились такі вулиці: вул.Банківська, вул.Вороного, вул.Дорошенка, вул.Ковжуна, вул.Коперника, вул.Костюшка, вул.Ліста, пл.Маланюка , пл.Міцкевича, проїзд Крива Липа, вул.Руданського, вул.Січових Стрільців, вул.Словацького, вул.Стефаника, вул.Тиха, вул.Томашівського, вул.Чайковського.

Через проведення ремонтних робіт перекрили частину вул. Коперника від вул. Словацького до центру.