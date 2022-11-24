Львівські надзвичайники оголосили штормове попередження на п'ятницю, 25 листопада. Львів'ян просять бути обережними, адже дороги вкриє ожеледиця, а видимість буде ускладнена через густий туман.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує, що уночі та вранці п'яниці, 25 листопада, у Львові буде густий туман видимістю 200 – 500 м, а на дорогах ожеледиця. Синоптики зазначили, що йдеться про І рівень небезпечності – жовтий. Температура коливатиметься вночі 2 – 4° морозу, вдень 0 – 2° тепла. В області температура буде вночі 1 – 6° морозу, а вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Рятувальники Львівщини просять і пішоходів, і водіїв зважати на прогноз погоди та бути максимально обережними. Зокрема, водіям слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, а також вмикати фари. Пішоходам слід правильно переходити дорогу та пам’ятати, що ввечері або коли туман, вони непомітні для водіїв (особливо, якщо верхній одяг темного кольору), тому варто носити світловідбивачі або ж увімкнути ліхтарик.

Додамо, у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.