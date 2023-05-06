Чоловіча хорова капела «Дударик» дасть концерт у Львові

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, відома у всьому світі, унікальна та авторитетна, візитка України Національна чоловіча хорова капела «Дударик» дасть концерт, присвячений Дню матері.

Подія відбудеться у п'ятницю, 12 травня о 18:30, у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Як повідомили організатори, у програмі будуть як прем’єри й шлягери, так солісти й ансамблі.

«Матері! Їхня роль у житті кожної людини неоціненна. Вони виховують, навчають, втішають і підтримують нас на кожному кроці нашого життя. Вони – наші найбільші захисниці та мудрі порадники, готові віддати своє життя за нашу безпеку і щастя. Щоб висловити свою вдячність та любов, ми підготували концерт «Дударик – Мамі». Найкрасивіша музика останніх років припаде до серця нашим найдорожчим. Ми зробимо цей вечір щирим і красивим як і наші Мами», – запрошує «Дударик».

Участь у події беруть: «Дударик», Камерний хор ім. Леонтовича, Ансамбль солістів капели «Дударик», Вокальний ансамбль викладачів хорової школи у складі: Мар’яна Хижа, Роксолана Гадзало, Людмила Бурда, Вікторія Бей, Соломія Весоловська, Марія Якимів, Хор хорової школи «Дударик», Ансамбль Сестрички.

У супроводі: Юлія Бортник, Ольга Ковальчук, Скоролітня Оксана – фортепіано; Олег Ярема, Дем’ян Севериненко, Юрій Тюльпін – гітара; Володимир Заборовський, Богдан Колодій – акордеон; Кравченко Маріанна, Грицьків Марія – скрипка; Богдан Кравченко – бас-гітара; Катерина Матвіїв – ударні.

Диригент – Заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал.



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