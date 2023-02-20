Благодійний міні-футбольний турнір відбудеться на стадіоні «Україна»

У неділю, 26 лютого, у Львові на стадіоні «Україна» відбудеться міні-футбольний турнір на підтримку ЗСУ. Організовує змагання благодійна організація «Ти ніколи не будеш один» за підтримки ФК «Карпати Львів» та студентської ради Інституту права Львівського університету внутрішніх справ. Охочих позмагатися просять зголошуватися.

За зібрані кошти організатори закуплять два дрони, Starlink та тепловізор і передадуть на фронт захисникам зі Львівщини. Йдеться про 125 та 103 бригади ТрО, а також про 24 окрему механізовану бригаду.

«Запрошуємо до участі команди, а також вболівальників, адже поряд з майданчиками, де відбуватиметься турнір, буде аукціон з випічки та крутих лотів. Окрім того, якщо комусь буде холодно, можна буде посмакувати теплим чаєм, кавою або глінтвейном», – зазначають організатори турніру.

Окрім того, на відкриття турніру запросили зіркового гостя, ім'я якого обіцяють оприлюднити пізніше.

Команди мають складатися із семи учасників. Для участі в турнірі потрібно зробити благодійний внесок – 3 тис. грн з команди. Призерів та переможців нагородять кубками й медалями. Реєстрація команд за посиланням.