Гулятимемо 23-25 липня, адже у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького відбудеться гастро-фестиваль «Італійське весілля». Свято, що об’єднає львів’ян і гостей міста за одним великим сімейним столом, щоб насолодитися справжньою італійською піцою та пастою, голосно співати й танцювати. Бо ж яке то весілля в Італії без романтики, пристрасті, емоцій, любові та кулінарних шедеврів? А нині все це буде й у Львові!

Смачна їжа, дружні відносини, сімейні застілля, спокійне ставлення до проблем – лише деякі інгредієнти рецепту італійського щастя, якими ми залюбки поділимося з гостями. Впродовж трьох днів на території фестивалю працюватиме атмосферний італійський ринок, велика зона фуд-корту, де можна буде смакувати не тільки італійською піцою та пастою, а й насолодитися розмаїттям італійської кухні. Багатий вибір страв та напоїв для італійців – це вияв справжньої гостинності, тож і наше свято не обійдеться без традиційних смаколиків.

В рамках фестивалю можна буде не тільки смачно поїсти, а й стати героєм «швидкого» весілля і жартівливо одружитися. А це чудова можливість для закоханих потренуватись перед майбутнім весіллям. Охочих насолодитися італійською атмосферою чекатиме неспішна зона сієсти, італійська музика та захоплива гра в Бочче, а вже ввечері покази легендарних фільмів з Адріано Челентано та гра у «Мафію».

Впродовж двох днів фестивалю 24, 25 липня з 14:00 до 18:00 години, відбуватимуться безкоштовні кулінарні майстер-класи, для дорослих та дітей від Професійного центру св. І. Боско. Тож голодним ніхто не залишиться. Добре підкріпившись, можна і тарантелу станцювати, бо без цього запального танцю важко уявити справжнє італійське гуляння. Долучитись до танцювального флешмобу зможуть усі охочі. А на любителів екстриму чекатимуть перегони на ліжках, як у кіно з Челентано.

Кульмінацією гастро-фестивалю «Італійське весілля» стане справжня весільна церемонія, де офіційно на головній сцені одружиться закохана пара і кожен відвідувач стане гостем на святкуванні. А гостей у Італії поважають! Адже за італійськими традиціями, якщо на весіллі всі відчувають себе невимушено та весело, а частування припадають до смаку, то шлюб благословенний небесами, любов'ю рідних та близьких. Тоді і подружнє життя буде довгим та щасливим!

Товариські, веселі італійці знають, як організувати свято, аби воно запам’яталося на довго. Тож і організатори фестивалю постарались, аби все було в найкращих італійських традиціях.

Формат заходу передбачає максимальний затишок та комфорт для всіх відвідувачів, тому розважальна програма розрахована як для дорослих, так і для дітей. Також локація фестивалю буде привітною для гостей із домашніми улюбленцями.

Гостинно запрошуємо всіх долучитись до нашого святкування! Приємні емоції та незабутні враження на фестивалі «Італійського весілля» вам гарантовані!

Вхід на фестиваль – 50 гривень.

Ексклюзивний партнер ТМ ARTWINERY

Партнер Coca-cola

Партнер перегонів на ліжках – Meблeвa фaбpикa Estella

Програма Гастро фестивалю «Італійське весілля»

23 липня

Перший день – насолоджуємося музикою та легкою атмосферою після робочого тижня

16:00 – Відкриття фестивалю

19:00 – Ді-джей

20:00 – Показ кінофільму «Ас» з Адріано Челентано

22:00 – Завершення першого дня фестивалю

24 липня

12:00 – Відкриття фестивалю

14:00 – Початок роботи кулінарних майстер-класів

15:00 – Перегони на ліжках

18:00 – Хода молодят танцювальний флешмоб з тарантели

19:00 – італійська музика від Альфонсо Олівера

20:00 – гра в «Мафію» за попередньою реєстрацією

20:00 – Кінопоказ фільму «Приборкання норовливого»

20:30 – Ді-джей сет

22:00 – Завершення другого дня фестивалю

25 липня

12:00 – Відкриття фестивалю

14:00 – Початок роботи кулінарних майстер-класів

15:00 – Перегони на ліжках

16:00 – Справжня весільна церемонія

17:00 – Інтрига Фестивалю

18:00 – танцювальний флешмоб під сценою

18:30 – DJ Gooch Brown

20:00 – гра в «Мафію» за попередньою реєстрацією