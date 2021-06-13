У неділю, 13 червня, у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківському гаю) відбувається вже традиційне Свято морозива, яке триватиме до 18:00. Окрім багатьох видів морозива, на відвідувачів очікують атракціони для дітей різного віку, конкурси, вікторини, квести, а також цінні призи.

Як розповідає провідна маркетологиня компанії «Рудь» та координаторка Свята морозива Тетяна Хомяк, за 16 років подібні свята відбулися вже в понад сотні міст України. Зокрема, цьогоріч компанія «Рудь» відвідала Луцьк, Новгород-Волинський, Житомир і Ужгород, а після Львова планує ще заїхати в Івано-Франківськ та Вінницю. Лише минулого року довелося відкласти проведення Свята через пандемію коронавірусу.

«Минулого року вперше була перерва через пандемію, але це нам ще більше дало зрозуміти, наскільки важливим є живе спілкування і соціальна місія нашого проекту. Людині потрібна людина, потрібно більше часу проводити з дітьми, спілкуватися друзям один з одним. І це основна місія нашої кампанії – щоб діти могли весело провести час зі своїми родинами та друзями, поїсти смачного морозива, посвяткувати, взяти участь у конкурсах та отримати подарунки», – каже Тетяна Хомяк.

Під час Свята можна спробувати багато різних видів морозива «Рудь», зокрема новинки «Imperium Чотири сири», Millenium, енергетичний лід Non Stop та «Крем-брюле». При купівлі одного морозива відвідувачі отримують один квиток для участі в атракціонах, які тут підійдуть для дітей будь-якого віку – розмальовка будиночків фарбами, аквагрим, зачіски, тату, дартс тощо. У змаганнях на спритність чи влучність можна отримати призи. Крім того, є безкоштовні загальні зони – спортивна та танцювальна і головна сцена з конкурсами та вікторинами, baby-зона для найменших відвідувачів з великими м’якими кубиками та сухим басейном.

Конкурси проводять і для дорослих, а також спільні для батьків з дітьми. Під час конкурсів та на атракціонах можна виграти різне шкільне приладдя, чашки, морозиво, а за проходження квесту – сумку-холодильник, подорожній рюкзак або бананку. Розмістивши своє фото зі Свята в Instagram з хештегом #svyatorud2021, можна взяти участь у додатковому розіграші, головний приз якого – Bluetooth-колонка та мікрофон.

Попри нестабільну погоду організатори очікують на кілька тисяч відвідувачів, адже, каже Тетяна Хомяк, за час пандемії всі стомилися та скучили за розвагами.

«Через пандемію організовувати знову свято було досить складно, оскільки тепер для цього потрібні нові умови. На території в кожній палатці, на кожному атракціоні та біля входу розміщені санітайзери. Усі промоутери – в масках та рукавичках. Крім того, ми намагаємося максимально розширити територію заходу, щоб були менші черги, щоб можна було дотримуватися соціальної дистанції. Ведучі зі сцен на цьому теж постійно наголошують, закликають відвідувачів бути відповідальними, обробляти руки і одягати маски в місцях скупчення людей», – пояснює вона.

Компанія «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод») – український виробник морозива та заморожених продуктів, заснований у 1981 році та який понад 10 років є визнаним лідером ринку. В асортименті продукції компанії «Рудь» морозиво, вершкове масло, заморожені продукти, заморожені ягоди та суміші, тісто тощо.