У Львові можна буде почути хіти Ennio Morricone / Фото VINIL Concert agency

Вперше на сцені Львівської опери прозвучать легендарні хіти геніального італійського композитора Ennio Morricone. Tribute у виконанні симфонічного оркестру та хору. Подія відбудеться 5 лютого о 19:00 год, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Ennio Morricone – справді неперевершений талант, композитор-легенда та один із найвидатніших диригентів нашого часу.

У його аранжуваннях переплетено безліч жанрів музики: класика, джаз, рок-н-рол та навіть фольклорні елементи. А в скарбничці – безліч престижних нагород, починаючи з Греммі до Оскара.

«На Вас чекає чарівний вечір легендарної музики з улюблених кінофільмів: «Недоторканні», «Місія», «Хороший, поганий, злий», «Професіонал», «За жменю динаміту», «Новий кінотеатр «Парадиз», «Одного разу в Америці», «Приходь одного вечора повечеряти», «На декілька доларів більше», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Не пропустіть! Квитки можна придбати за посиланням.