Даша Трегубова виступить у Львові

Зима, затишний вечір, поезія та яскраві емоції. 27 січня у Будинку офіцерів, що у Львові, з авторським проектом виступить відома актриса та ведуча Даша Трегубова. Початок події о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

Даша Трегубова – відома українська акторка, продюсерка, ведуча та авторка найбільшого поетичного проекту України #дашачитає, в якому вона презентує найкращі вірші сучасних українських поетів.

У цей вечір для вас звучатиме поезія Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Юрія Іздрика та інших відомих поетів.

«Так, як читає вона – не читає ніхто! Проведіть затишний зимовий вечір у романтичній атмосфері української поезії й неймовірного голосу акторки Даші Трегубової», – запрошують на подію організатори VINIL concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням.