Вистава «Дивовижна божевільна»

22 січня у ПК Залізничників «Рокс» у Львові відбудеться вистава Любави Грєшнової «Дивовижна божевільна». Початок події – о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

«Дивовижна божевільна» – це нова вистава, створена Любавою Грєшновою, відомою акторкою театру та кіно. Вистава не є типово театральною та містить цікаві повороти сюжету й незвичайну постановку.

«Життя – дивовижна пригода, в якій важко щось передбачити… Але якщо ти – довірлива і божевільна блондинка, яка взяла здоровенний кредит у підозрілому банку і забула про нього, можна з усією упевненістю сказати, що пригоди точно самі постукають у твої двері. Але якщо ти – колектор-початківець, чи не залишишся ти винним самому собі, зв'язавшись із чарівною навіженою?» – розповідають про сюжет вистави організатори VINIL Concert agency.

«Дивовижна божевільна» написана за канонами нової сучасної світової драматургії та тримає глядача з першої до останньої секунди. Вона неймовірно смішна й водночас трагічна, містить гострий, сучасний, легкий гумор, подібний до кінематографічного. Ця вистава непроста, вона не схожа ні на що інше, у ній присутні всі жанри і найголовніше – вона про кохання.

Квитки можна придбати за посиланням.