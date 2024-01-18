Злата Огнєвіч виступить у Львові

Зірка української сцени, надзвичайна Злата Огнєвіч, готує найочікуванішу подію цієї зими. 30 січня співачка виступить у Львівській національній опері із концертом «Віддаю». Початок події о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

Злата Огнєвіч, відома своїм потужним голосом та харизмою, підготувала спеціальну концертну програму до святкування свого 15-річчя на музичній арені. Вечір обіцяє бути наповненим неймовірними емоціями та неперевершеним виконанням найкращих та найвідоміших хітів, серед яких «Зозуля», «Солодка Кара», «Танцювати», «Світло», «Як мені бути», «Янгол» та інші.

Також виступ артистки буде присвячений підтримці України. Це чудова нагода насолодитися майстерністю Злати Огнєвіч та її музичної творчості.

У рамках концерту співачка презентує свій новий альбом «Віддаю», тож фанати матимуть можливість почути її нові композиції. Виконає їх Злата Огнєвіч у супроводі струнного квартету та бенду.

«Я чекаю нашу зустріч! Хай вона стане моментом єдності й сили! Бенд, струнний квартет, улюблені пісні та презентація нового альбому “Віддаю”», – запрошує на концерт Злата Огнєвіч.

Квитки доступні за посиланням. Подія відбудеться попри дії аферистів, які нещодавно поставили під загрозу усі найближчі концерти співачки. Тож всі попередньо придбані квитки на 30 січня залишаються дійсними.

«Для нас справа честі допомогти нашим артистам та глядачам, котрі стали жертвами аферистів, що спекулюють на війні. Тож не пропустіть найочікуваніший музичний захід сезону та долучайтеся до вечора, наповненого яскравими емоціями та неперевершеним звучанням!», – запрошують на подію нові організатори VINIL Concert agency.

Зауважимо, що попередній організатор концерту Тарас Доненко (компанія StarLabel) зник напередодні свят з майже усіма коштами, отриманими з продажу квитків на концерти, що унеможливило оплату оренди концертних залів, апаратури та оплати персоналу.