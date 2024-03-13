Львів’ян запрошують на вечір світових хітів при свічках
Романтичний та теплий вечір зігріє душу та подарує незабутні емоції
Культура — Ольга Максим’як, 0 0
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«Світові хіти. Музика при свічках» / Фото організаторів
18 березня у Львівській національній філармонії відбудеться вечір легендарної музики «Світові хіти». Початок о 18:30 год, повідомили організатори.
Для гостей звучатимуть хіти таких виконавців:
- Пол Маккартні,
- Енніо Морріконе,
- Астор П’яццола,
- Йоганн Штраус,
- Джеймс Ласт,
- Мирослав Скорик,
- Карлос Гардель,
- Ендрю Ллойд Веббер та багатьох інших.
Легендарні композиції виконають академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», Петро Радейко та Маріанна Лаба.
«Подаруйте собі та близьким незабутній вечір легендарної музики! А приємним бонусом стане солодкий подарунок для всіх гостей», – запрошують організатори.
Квитки можна придбати у касі філармонії та онлайн за посиланням.
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