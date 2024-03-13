«Світові хіти. Музика при свічках» / Фото організаторів

18 березня у Львівській національній філармонії відбудеться вечір легендарної музики «Світові хіти». Початок о 18:30 год, повідомили організатори. Для гостей звучатимуть хіти таких виконавців: Пол Маккартні,

Енніо Морріконе,

Астор П’яццола,

Йоганн Штраус,

Джеймс Ласт,

Мирослав Скорик,

Карлос Гардель,

Ендрю Ллойд Веббер та багатьох інших. Легендарні композиції виконають академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», Петро Радейко та Маріанна Лаба. «Подаруйте собі та близьким незабутній вечір легендарної музики! А приємним бонусом стане солодкий подарунок для всіх гостей», – запрошують організатори. Квитки можна придбати у касі філармонії та онлайн за посиланням.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter