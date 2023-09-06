«Звір гуляє» Марії Примаченко, до якого можна дороткнутися

Впродовж вересня та жовтня у львівському музеї у темряві «Третя після опівночі» триватиме безоплатна виставка «Картини, що оживають», екскурсії якою проводитимуть незрячі гіди. Організатори підготували тактильні копії картин відомих українських та світових митців. Відвідувачі зможуть торкнутися до «Зоряної ночі» Ван Гога, посмішки «Мони Лізи» Леонарда да Вінчі, вишитих рукавів на сорочці «Катерини» Тараса Шевченка, «Звіра» Марії Примаченко тощо.

«Одна з важливих цілей проекту – збільшувати доступність мистецтва для незрячих. Ми створили вже понад сто тактильних експонатів та провели кілька тематичних інклюзивних виставок, проте ця – особлива, адже на ній ми реалізували новий підхід. На виставці відвідувачі зможуть побачити й тактильну картину, і окремо скульптуру головних об'єктів картин, що надасть можливість відчути мистецтво більш повно», – каже засновниця музею Аліна Марненко.

У Львові можна торкнутися до робіт відомих митців (Фото музею «Третя після опівночі»)

За словами організаторів, експозиція буде цікавою для незрячих та зрячих відвідувачів, оскільки це можливість познайомитися з мистецтвом або ж подивитися на нього по-новому. Виставка складатиметься з двох частин: експозиції в темряві та активностей при світлі.

Зазначимо, що музей «Третя після опівночі» розташовується за адресою вул. Личаківська, 8. Потрапити на виставку можна безоплатно до 31 жовтня за умови обов'язкового попереднього бронювання за посиланням або телефоном +38 073 543 03 00.