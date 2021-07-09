Участь у змаганнях радіокерованих моделей візьмуть 85 пілотів із десяти областей України

На вихідних 11-12 липня на стадіоні «Арена Львів» вперше у Львові відбудеться Кубок України з автомодельного спорту, шосейні перегони. Участь у змаганнях радіокерованих моделей візьмуть 85 пілотів із десяти областей України.

«Ці змагання виглядають, як “Формула 1”, тільки у мініатюрі. Будуть машини з електромоторами, з моторами внутрішнього згорання. Заїзди – по півгодини, передбачені піт-стопи для заміни коліс та дозаправки. Зазвичай такі змагання проводяться в Одесі, Києві, Миколаєві або Харкові, у Львові це буде вперше. На Львівщині мало хто займається саме радіокерованими автомоделями, на цих змаганнях область будемо представляти тільки ми з сином», – розповів ZAXID.NET організатор змагань Володимир Мельничук.

За його словами, учасники турніру мають можливість підвищити свій ранг та кваліфікацію, а також потенційно отримати звання майстра спорту, адже для цього потрібно, зокрема, виграти два Кубки України в різних містах на різних трасах.

Змагання відбуватимуться з 9:00 до 18:00. У неділю, 11 липня, між дітьми 10-15 років розіграють професійну автомодель TAMIYA TT-01. Щоб стати учасником розіграшу, потрібно вподобати Facebook-сторінку Lviv RC Racing Club, відзначити «піду» на сторінці події у Facebook, поширити допис про розіграш на своїй сторінці до 10 липня включно, заповнити Google-форму і прийти на «Арену Львів» 11 липня о 12:00 зі свідоцтвом про народження дитини. Між зареєстрованими учасниками розіграшу за допомогою Random оберуть п’ятьох дітей, які позмагаються в заїзді на швидкість, і його переможець отримає автомодель.