Олексій Яремій (на передньому плані) під час автоперегонів Rok Cup Superfinal 2020

Львівський школяр Олексій Яремій став срібним призером Rok Cup Singha Trophy на змаганнях Rok Cup Superfinal 2020, що проходили в Італії на картодромі Franciacorta. Про це повідомило Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

12-річний Олексій Яремій займається картингом уже майже шість років, а вперше участь в автоперегонах взяв у 2015 році у Львові. У 2020 році хлопчик почав виступати у складі професійної італійської команди AV Racing. Окрім Олексія, у команді виступають пілоти з Польщі, Австралії, Італії та Угорщини.

За словами Михайла Яремія, батька юного спортсмена, щоб взяти участь в автоперегонах Rok Cup Superfinal 2020, Олексій понад півтора місяці тернувався безпосередньо в Італії.