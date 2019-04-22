Львів'янам стала доступною заблокована в Україні соцмережа «ВКонтакте»

Заблокована від травня 2017 року «ВКонтакте» досі залишається одним із найпопулярніших в Україні сайтів

Користувачі кількох львівських інтернет-провайдерів отримали доступ до заблокованих в Україні російської соцмережі «ВКонтакте» та сайту «Яндекс». Виявилось, що зайти на ці сайти можна було без використання VPN-сервісів, просто ввівши адресу у браузер – як до будь-якого відкритого сайту. При цьому і «Вконтакте», і «Яндекс» досі залишаються під санкціями і, згідно з указом президента, провайдери зобов'язані блокувати будь-який доступ до цих ресурсів.

Однак користувачі щонайменше трьох популярних у Львові провайдерів – «ЛІТех», «Уарнет» та Vega – станом на обід понеділка, 22 квітня, мали можливість без проблем заходити на заблоковані сайти. Відколи це стало можливим – точно невідомо.

Як пояснив ZAXID.NET адміністратор одного з цих провайдерів, розблокованими ці сайти виявились випадково і невдовзі «Вконтакте» та «Яндекс» знову заблокують.

«Ми блокуємо конкретні зовнішні IP-адреси «ВКонтакте», до яких інтернет-користувачі отримують доступ, коли вводять у браузерах адресу VK.com. Тобто «ВКонтакте» має перелік своїх IP, ми налаштували свій фільтр, який блокує доступ до цих IP, і приблизно раз на два дні доповнюємо його новими IP-адресами, які стають доступними. Цей процес триває давно, оскільки «ВКонтакте» постійно доповнює перелік своїх IP», – пояснив представник провайдера, який відмовився представлятись.

Про те, що саме це стало причиною розблокування «Вконтакте», підтверджують і системні адміністратори, з якими ZAXID.NET вдалося поспілкуватись. Мова може йти про близько десяти IP-адрес, які постійно змінюються. Коли користувач намагається отримати доступ до заблокованого ресурсу, браузер перевіряє доступні зовнішні IP цього сайту, якщо якийсь із них заблокований, браузер переходить до іншого поки не виявить доступний. Якщо немає доступних, то користувач не зайде на заблокований сайт.

Адміністратор інтернет-провайдера також каже, що на початку запровадження санкцій українські компанії користувалися простішим способом блокування заборонених сайтів – налаштували програму, яка автоматично блокувала нові IP-адреси «ВКонтакте». Однак через деякий час «ВКонтакті» почали використовувати так звані динамічні IP, якими час від часу користувалися інші компанії. У такому випадку, коли провайдер блокував конкретний IP, згодом могло виявитися, що заблокованим став не сайт «ВКонтакте», а сайт компанії Amazon, наприклад, чи будь-який інший, який також час від часу користується цим IP.

Через цю проблему зараз провайдери перед тим, як внести IP до списку заблокованих, вручну перевіряють, кому він належить. Це відбувається раз на кілька днів, впродовж яких, як виявилося, деякі користувачі можуть отримати доступ до заблокованих ресурсів.

Додамо, що і «ВКонтакте», і «Яндекс» заблоковані від травня 2017 року і, згідно наказом про запровадження санкцій проти російських компаній, мають бути заблокованими ще щонайменше рік – до травня 2020 року.

Попри те, що соцмережа «ВКонтакте» є заблокованою останні два роки, вона стабільно входить до найпопулярніших в Україні сайтів.