Виставку «Небачена сила» згодом покажуть у Дніпрі та Одесі

У Львові, до 24 листопада триватиме виставка «Небачена сила» про ненасильницький спротив на тимчасово окупованих територіях. Організатори розповідають, що надалі презентуватимуть проєкт в Одесі чи Дніпрі. Кураторка проєкту та кандидатка філософських наук Ольга Муха розповіла, що найважчим і найважливішим було враховувати безпеку людей, які досі перебувають на окупованих територіях.

«Ми мусили бути дуже обережними, щоб не наразити їх на додаткові ризики. Інколи прості згадування локації, професії чи якоїсь яскравої деталі можуть стати фатальними», – пояснює Ольга Муха.

Виставка «Небачена сила» у Пороховій вежі. Фото Анасиасії Смольєнко, Укрінформ

Вона зазначає, що для подачі інформації використовували мультимедійний підхід: поєднували фотографії, відео, інсталяції, картини, аудіозаписи, VR технології. Це також дозволяє знайти підхід до різних відвідувачів.

«Важливо було представити як індивідуальні, так і колективні прояви спротиву, розкрити розмаїття інструментів і можливостей – від проактивних дій непокори, розповсюдження правдивих новин і боротьби із пропагандою і до освітніх ініціатив й збереження власної ідентичності: мовної, культурної, ціннісної», – розповіла Ольга Муха.

Виставка розповідає про ненасильницький спротив окупації. Фото Анастасії Смольєнко, Укрінформ

Кураторка говорить, що організатори намагалися показати, що опір окупації – це не лише героїчні вчинки, а й щоденна боротьба громад. Крім цього, однією з цілей виставки є створити єдність з українцями на окупованих територіях. За словами Ольги Мухи, виставка нагадує, що ми всі – єдиний народ України, незалежно від місця проживання, етнічного походження та досвіду.

Додамо, що виставку «Небачена сила» у Пороховій вежі можна оглянути щодня з 12:00 до 20:00. Організатором є Українська асоціація культурологів за підтримки USAID.