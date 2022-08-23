Цикл концертів оприлюднить програму, з якою музиканти вирушать за океан

Симфонічний оркестр Львівської філармонії розпочинає нову серію концертів програмою з музики Бетховена та Брамса. До циклу концертів звучатимуть композиції, з якими колектив гастролюватиме містами США вже на початку 2023-го. 26 серпня відбудеться перша подія серії, яка об’єднає твори Людвіґа ван Бетховена і Йоганнеса Брамса.

Концерт «Бетховен. Брамс» відбудеться за участі Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під керівництвом головного дириґента Теодора Кухара та піаністки Оксани Рапіти.

У їх виконанні прозвучать твори, написані понад двісті років тому, проте такі, що резонують сьогодні.

У концерті звучатимуть «Трагічна увертюра» Брамса, Сьома симфонія Бетховена, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса.

Ці композиції стануть невід’ємною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших американських містах.