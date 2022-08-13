Незмінним арт-директором фестивалю є Сергій Бурко

У Львові відбудеться фестиваль «Музика в старому Львові», який пройде 15-28 серпня. Цьогоріч в його межах заплановано сім подій. Фестиваль пройде уже вдев’яте, його організатором впродовж усього часу його існування є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика.

Основною концепцією цьогорічного фестивалю в рамках партнерської співпраці із знаним фестивалем «Музика в старому Кракові», є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам’ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями.

Цьогорічний фестиваль відбуватиметься в умовах російської агресії та воєнного стану в Україні. Якщо у попередні роки найбільш активними відвідувачами концертів були гості Львова та Кракова, то цього року до них також долучаться вимушені переселенці, яких прийняли Краків і Львів. Значно розшириться також географія запрошених музикантів, яких гості почують на концертах. На сценах давніх міст окрім польських солістів та колективів також виступлять виконавці з Києва, Харкова, Сіверськодонецька, Маріуполя, Івано-Франківська, Луганська та Львова.

IX Міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові та Кракові» відкриється 15 серпня програмою камерної музики «Дотик Янгола» від знаних українських музикантів – скрипальки Богдани Півненко, піаністки Оксани Яремчук та віолончеліста і композитора Золтана Алмаші.

16 серпня у Концертному залі Людкевича із сольною програмою «Магія флейти» виступить київський флейтист Юрій Шутко.

Також у рамках фестивалю харківський органіст Станіслав Калінін 20 серпня презентує сольну програму «Органна фантазія» із творів Йоганна Себастьяна Баха, Фелікса Мендельсона, Роберта Шумана, Ференца Ліста, а також композиції сучасного чеського митця Петра Ебена та німецького композитора та органіста Зіґфріда Карг-Елерта.

21 серпня свій авторський проект «На часі» презентує київський баритон Станіслав Бадрак. Разом із львівським піаністом Мирославом Драганом вони виконають вокальні твори Миколи Лисенка, Лесі Дично і Валентина Сильвестрова.

24 серпня, у День Незалежності України, в Архикатедральному соборі Святого Юра виступить Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії (директор – Ігор Шаповалов).

26 серпня у Базиліці Найсвятішого Серця Господа Ісуса, що у Кракові, українські музиканти презентують відомий авторський проєкт Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» – «Три Моцарти». Концерт цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька – Леопольда, сина – Вольфґанґа Амадея, одного із найпопулярніших композиторів сучасності, та внука – Франца Ксавера, або львівського Моцарта.

Їх твори прозвучать у виконанні Софії Соловій та Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». Дириґуватимуть арт-директор Фестивалю Сергій Бурко та керівник Маріупольського камерного оркестру «Ренесанс» Василь Крячок.

Дев’ятий Міжнародний фестиваль «Музика в старому Львові» завершиться 28 серпня у залі філармонії за участі гостей з Івано-Франківська – Академічного камерного оркестру «Harmonia Mobile» (художній керівник та концертмейстер – Наталія Мандрика).

Оркестр запропонує слухачам програму «Adagio без війни», яка об’єднає музику понад чотирьох століть, починаючи від творчості геніїв бароко – Баха та Вівальді, та завершуючи творами сучасного композитора та артиста Івано-Франківської філармонії Арсена Бучинського.