Майже два тижні львів’яни у соціальних мережах дискутують про те, чи має бути у Львові пам’ятник композиторові Францу Ксаверу Моцарту. Він був сином видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта і прожив у Львові 30 років.

Дехто зі львівських митців вже висловив своє невдоволення. Так, колишній головний художник Львова Володимир Сколоздра наголошує на недоречності скульптури на площі Маланюка.

«Не знаю, як всі, але я особисто волаю про недоречність авангардного пам’ятника лише на площі Євгена Маланюка. А от біля Музею модернізму, як і біля Музею ідей, вважаю його дуже доречним», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також митець додав, що суспільство не готове до подібного пам’ятника. Саме тому і не слід його нав’язувати.

Декому пам'ятник взагалі не подобається. Доктор мистецтвознавства Орест Голубець зазначає: «Не можна говорити, що це модернова річ. Так, можуть бути порушені пропорції, можуть бути зроблені якісь провокативні ходи. Але за тим мусить стояти якась логічна основа. Оскільки всі пам'ятники львівські базуються на образотворчій мові ХІХ століття, дуже складно впроваджувати якісь інші мистецькі ходи. Це треба робити поступово».

А от на Facebook-сторінці фестивалю LvivMozArt опублікували репліку автора – австрійського скульптора Себастьяна Швайкерта. Він так говорить про ультрасучасність своєї роботи: «Твори Ксавера Моцарта також могли здатися сучасній йому аудиторії новими та дивними. А сьогодні його твори належать до класичного канону. Сподіваюся, така гармонія також виникне між львів’янами та скульптурою Франца Ксавера Моцарта, яка стане органічною частиною цього міста».

Отож, такий гротескний образ Франца Ксавера Моцарта – це сучасний погляд на мистецтво, переконані архітектори.

Урбаніст, архітектор Юліан Чаплінський у своєму влозі розповідає: «Я не бачу нічого дивного. І я би дуже хотів, щоб в нас нарешті на противагу реалістичним скульптурним витворам з’явилася мова сучасної Австрії, щоб ми мали своєрідний міст між нами».

У Львівській міській раді кажуть, що скульптор детально вивчав простір, де має бути монумент. Скульптуру встановлять не у центрі площі. Вона має гармонійно і цікаво влитися в простір.

«Скульптор ці речі розуміє, ми з ним це проговорювали. Це, по суті, алегорична скульптурна композиція, вона не є реалістичною. Тому для людей вона часом незрозуміла. Але це метафора, яка передає багато смислів», – зазначає головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Пам'ятник матиме висоту близько трьох метрів. Його встановлять вже у серпні.

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