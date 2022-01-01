1 січня у Львові поклали квіти і провели віче біля пам'ятника Степану Бандері

У суботу, 1 січня, львів’яни за участі керівників міста та області, народних депутатів вшанували 113 річницю від дня народження провідника ОУН, Героя України Степана Бандери. Присутні поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, опісля відбулась спільна молитва за Україну та громадське віче.

«Історія нашої держави, нашої нації завжди показувала всім приклад. І досі продовжує це робити, адже завдяки незламному духу і героїзму Україна перемагала і буде перемагати. Кожна перемога – це віддане життя і вічна боротьба. Ми сьогодні тут, бо прикладом такої перемоги є Степан Бандера і сучасні Герої України, які просто зараз боронять незалежність нашої країни», – сказав у своєму виступі перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Понад сотня львів'ян прийшли відзначити річницю від народження Степана Бандери (фото ЛМР)

Спільно з пластунами квіти до пам’ятника Степанові Бандері поклав син мера Львова Антоній Садовий.

Керівники обласної ради та облдержадміністрації привітали лауреатів обласної премії імені Степана Бандери та вручили їм нагороди.