Монета особлива тим, що у неї крупна насічка гурта

Мешканець Львова продав на онлайн-аукціоні Violity монету у 5 копійок за 10301 грн. Випущена 1992 року монета різновиду 1.1ААк особлива тим, що у неї крупна насічка гурта. У звичайних монет насічка дрібна – такі монети не вважаються цінними.

«5 копійок 1992 року карбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет відкарбували у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір, у якої також крупна насічка», – розповів профільному сайту «Монети-Ягідки» один з нумізматів.

Загальний тираж відкарбованих в Італії 5-копійчаних монет становив 446 млн штук. Скільки з цих монет мають крупну насічку точно невідомо, на аукціонах їх продають рідко. За останні два роки в архіві сайту Violity можна знайти близько 10 лотів з продажу 5-копійчаних монет з крупною насічкою. Ці монети продавали за ціною 4500-6500 грн.

Рідкісна монета відрізняється від звичайної крупною насічкою гурта (фото «Монети-Ягідки»)

Також рідкісними вважаються 5 копійок 1992 року з тонким середнім зубом тризуба. Такі монети продають за 2200-3600 грн.

Нагадаємо, монети номіналом 5 копійок в Україні виведені з обігу у 2019 році. Проте у багатьох ще залишились вони у скарбничках, серед них можуть виявитись рідкісні.