У Канаді випустили третю монету у формі української писанки

Нових монет-писанок надрукували 5 тис. штук

Королівський канадський монетний двір випустив кольорову позолочену монету у формі української писанки. Про це повідомляє видання Ukrainian People.

Монета стала вже третьою «писанкою» у колекції канадського монетного двору, але першою позолоченою.

Маса монети — 31,82 г чистого срібла із позолотою. Її номінал — 20 канадських доларів. Автором дизайну монети стала Анна Мораш, яка створили дві попередні «писанки» у 2016 та 2017 роках.

«Окрім прекрасного вигляду й весняної теми, ця монета-писанка є артистичним вшануванням 1,2 млн канадців українського походження, чиї традиції є багатою складовою мультикультурної спадщини Канади», – йдеться в описі монети на сайті.

Загальний наклад нових монет-писанок — п'ять тисяч штук.

Зазначається, що всі монети викупили ще до офіційного виходу. Нині на Amazon за одну монету нумізмати правлять від 179 доларів.

Першу монету-писанку було випущено 20 лютого 2016 року. Її присвятили 125-й річниці першого українського поселення в Канаді.