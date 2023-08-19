Львів’янин став срібним призером Всесвітньої шахової олімпіади
Збірну України представляли вихованці львівської ДЮСШ «Дебют»
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Львів’янин Владислав Фіщук посів друге місце на Всесвітній шаховій олімпіаді серед учасників до 16 років. Вихованець ДЮСШ «Дебют» виступав у складі збірної України на третій дошці (шахівниці).
В міському управлінні спорту розповіли, що у змаганнях в Ейндховені (Нідерланди) брали участь 63 шахісти з 47 країн світу. Владислав показав на третій дошці другий результат, набравши 7,5 очок з 9-ти можливих. Перше місце посів китайський шахіст, який теж набрав 7,5 очок.
«Повністю до складу збірної України, яка посіла 14 підсумкове місце з 63 збірних, увійшли вихованці ДЮСШ "Дебют". Це при тому, що до складу інших команд увійшли найкращі шахісти до 16 років не шкіл, а країн. За збірну України виступали Максим Дубневич, Анастасія Гнатишин, Владислав Фіщук та Роман Ковальський. Наша команда обіграла бронзових призерів, команду Греції – 2,5 на 1,5», – зазначили в управлінні спорту Львівської міської ради.
Владислав Фіщук є вихованцем ДЮСШ «Дебют», тренера Володимира Грабінського. Його першим тренером є Роман Губка.