Львів’янин викрав автомобіль Mercedes C220 на евакуаторі, розібрав його на запчастини, які розпродав. У подальшому Віталія Данила затримали з обвинуваченням у крадіжці машини. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів купити цю машину, але вирішив, що у неї немає власника, тому забрав її собі.

У вироку Сихівського райсуду за 23 грудня вказано, що 24 травня о 2:30 ночі Віталій Данило приїхав на евакуаторі на вул. Хуторівку, де був припаркований автомобіль Mercedes C220. Чоловік завантажив машину на евакуатор і відвіз її в село Ходорківці, що біля Бібрки.

В подальшому Віталій Данило розукомплектував автомобіль і розпродав автозапчастини. Таким чином він задав власнику машини матеріальних збитків на 38,5 тис. грн. Власниця машини звернулася в поліцію і правоохоронці знайшли крадія та затримали його.

Віталій Данило в судовому засіданні визнав свою провину. Серед іншого він пояснив, що мав намір придбати автомобіль Mercedes C220 та залишив на машині записку зі своїм номером телефону. Оскільки йому ніхто не телефонував, а в автомобілі було розбите скло, Віталій Данило вирішив, що в машини немає власника і вирішив забрати її собі.

Віталій Данило також заявив, що відшкодував збитки власникам автомобіля та попросив суд не карати його суворо. Власники автомобіля теж підтвердили в суді, що їм сплатили усі збитки.

Суддя Сихівського райсуду Назарій Дулебко, який розглядав цю справу, визнав Віталія Данила винним у крадіжці автомобіля. Суд спочатку призначив крадію три роки тюрми, однак одразу ж звільнив його від покарання, встановивши іспитовий термін на рік.