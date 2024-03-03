Павло в команді з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним здобули срібні медалі у командних змаганнях

Львівʼянин Павло Коростильов отримав другу медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що триває в Угорщині. Про це у неділю, 3 березня, повідомили у Львівській міській раді.

Павло в команді з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним здобули срібні медалі у командних змаганнях у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.



Нагадаємо, два дні тому стрілець зі Львова Павло Коростильов разом із ще двома українцями, Віктором Банькіним та Олегом Омельчуком, вибороли бронзові медалі чемпіонату Європи з кульової стрільби (пневматична зброя, 10 м).