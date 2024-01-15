Змагання відбувалися у у Великобританії

У неділю, 14 січня, у Великобританії завершився Кубок світу з фехтування на візках. Львів’янин Андрій Демчук здобув золото. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Спортивна подія тривала чотири дні. У перший день змагань українські спортсмени вибороли дві високі нагороди в чоловічій шаблі категорії «А». Золоту медаль здобув представник Львівщини Андрій Демчук. Ще одну бронзову медаль приніс українській збірній спортсмен з Черкащини Артем Манько.

Під керівництвом тренерів Світлани Колеснікової та Віктора Нікуліна, Андрій Демчук здолав свого давнього супротивника. У фінальному бою він зустрівся із суперником з Китаю, Тіаном Жанкяном, і здобув перемогу із рахунком 15:12.

«Дякую тим, кому зобов'язані найбільше, – ЗСУ. За можливість робити своє! До закінчення відбору на Paris 2024 залишився один старт і тим важливіша ця перемога. Тіан – мій давній суперник. Я виграв у нього в півфіналі на Паралімпіаді в Ріо у 2016, і тоді в мене була золота медаль. Але на наступних Іграх в Токіо я йому поступився у матчі за бронзу. Під час останнього уколу рефері дав мені червону картку. Наразі це мій найбільший супротивник у фехтуванні на шпагах», – поділився Андрій Демчук після матчу.

У змаганнях етапу Кубку світу взяли участь представники з 31 країни. Збірну України представили 11 спортсменів, серед яких ще двоє представників Львівського обласного регіонального центру «Інваспорт» – Антон Дацко та Наталія Морквич.

Як згодом повідомили у Львівській міській раді, також Андрій Демчук разом з Наталею Морквич став срібним призером у командних (мікс) змаганнях на шаблі. Окрім них, володарями срібної медалі на Кубку світу стали українці Надія Дьолог та Дмитро Серьоженко. Антон Дацко успішно виступив у змаганнях на рапірі. В Антона – бронзова медаль особистих змагань.