Львів’янка Алла Черкасова – найкраща спортсменка жовтня в Україні

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 15:48450

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Львів’янка Алла Черкасова – найкраща спортсменка жовтня в Україні
фото фото BudaWrestle2018
Алла Черкасова

Національний олімпійський комітет України визнав львів’янку Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні, повідомили у НОК. Це звання вона отримала завдяки перемозі на чемпіонаті світу з вільної боротьби, що відбувся в Будапешті (Угорщина). На турнірі українка стала чемпінкою світу у ваговій категорії до 68 кг.

Її наставника Олексія Мельника названо найкращим тренером жовтня.

Відзначимо, що Алла Черкасова вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

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