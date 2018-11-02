Львів’янка Алла Черкасова – найкраща спортсменка жовтня в Україні
Спорт — Ігор Саджениця, сьогодні, 15:48450
Алла Черкасова
Національний олімпійський комітет України визнав львів’янку Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні, повідомили у НОК. Це звання вона отримала завдяки перемозі на чемпіонаті світу з вільної боротьби, що відбувся в Будапешті (Угорщина). На турнірі українка стала чемпінкою світу у ваговій категорії до 68 кг.
Її наставника Олексія Мельника названо найкращим тренером жовтня.
Відзначимо, що Алла Черкасова вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.
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