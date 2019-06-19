Львів'янка Христина Погранична стала лідеркою турніру з художньої гімнастики в Південній Кореї

Христина Погранична у вправі з обручем

16-річна львів'янка Христина Погранична показала найкращий результат на турнірі з художньої гімнастики Artistic & Rhythmic Gymnastics World Тop Competition, який відбувся 18 та 19 червня у південнокорейському місті Чеджу. Про це 19 червня повідомили на сайті Федерації гімнастики України.

Україну на турнірі представляли львів'янка Христина Погранична та киянка Анна Собещакова. За підсумком турніру львівська гімнастка здобула дві золоті медалі та одну бронзову.

Фото Федерації гімнастики України

Зокрема львівська гімнастка здобула «золото» у вправах з обручем та булавами. У вправі з м’ячем вона виборола «бронзу», а у вправі зі стрічкою посіла 5-ту сходинку турнірної таблиці. Тренеркою львів'янки є Ірина Руда.

Анні Собещаковій не вдалось здобути жодної медалі. У вправах із обручем та м’ячем вона стала 8-ю, у вправі з булавами – 9-ю, а у вправі зі стрічкою – лише 13-ю.