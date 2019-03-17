15-річна львівська гімнастка Христина Погранична стала срібною призеркою Кубку Дерюгіної

Христина Погранична у вправі зі стрічкою

15-річна художня гімнастка зі Львова Христина Погранична у неділю, 17 березня, завоювала «срібло» на Grand-Prix Кубку Ірини Дерюгіної, який відбувся у Києві. Про це ZAXID.NET повідомив батько Христини Олесь Пограничний.

За результатами багатоборства Христина Погранична вийшла у фінали із вправою булави. Львів’янка посіла друге місце із результатом 19,65 балів. 21-річна грузинка Саломе Пажава, випередила Христину лише на 0,05 бала. Росіянка Дарья Трубнікова, яка минулого року стала золотою призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, цього разу стала третьою.

Це – перший офіційний старт львівської гімнастки в дорослій категорії «сеньйори». З З січня 2019 вона почала працювати за програмою «сеньйори» (майстри спорту).

Фото Федерації художньої гімнастики України

Нагадаємо, у жовтні минулого року Христина Погранична стала стрібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які відбулись у Буенос-Айресі (Аргентина), поступившись лише росіянці Дарії Трубниковій. Після цього міський голова Львова Андрій Садовий нагородив спортсментку грошовою премією в розмірі 20 тис. грн.